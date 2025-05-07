Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, отвечая на вопрос журналистов, что «шайтанам» в Киеве осталось недолго. Об этом он высказался в среду, 7 мая, в Москве.

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Журналист задал политику вопрос, сколько на его взгляд осталось «шайтанам» в Киеве – месяц-два.

На это Кадыров ответил, что киевскому режиму осталось недолго.

«Они преступники, террористы. С террористами надо закончить, как мы закончили в свое время в Чеченской республике», - заявил политик.

Кадыров спросит Путина о своей отставке

По его мнению, Зеленскому также «лучше не быть».

Также ранее Кадыров ответил на вопрос о своей возможной отставке. Он напомнил, что это решение относится к компетенции главы государства, пообещав спросить у президента.

Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор призвал устранить режим Зеленского на Украине.