Кадыров ответил на вопрос, сколько осталось Зеленскому
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, отвечая на вопрос журналистов, что «шайтанам» в Киеве осталось недолго. Об этом он высказался в среду, 7 мая, в Москве.
Журналист задал политику вопрос, сколько на его взгляд осталось «шайтанам» в Киеве – месяц-два.
На это Кадыров ответил, что киевскому режиму осталось недолго.
«Они преступники, террористы. С террористами надо закончить, как мы закончили в свое время в Чеченской республике», - заявил политик.
Кадыров спросит Путина о своей отставке
По его мнению, Зеленскому также «лучше не быть».
Также ранее Кадыров ответил на вопрос о своей возможной отставке. Он напомнил, что это решение относится к компетенции главы государства, пообещав спросить у президента.
Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор призвал устранить режим Зеленского на Украине.