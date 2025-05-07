Путин отметил вклад Кубы в борьбу с нацизмом
Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем отметил вклад республики в борьбу с нацизмом и подвиги кубинских добровольцев.
"Куба внесла свой вклад в дело борьбы с нацизмом. Я знаю, что вы сейчас только начали свой визит с посещения Петербурга, Ленинграда. И хочу отметить, что добровольцы с Кубы как раз воевали вместе с воинами [Красной] армии, в том числе под Ленинградом", - сказал российский лидер, отметив, что встречался со своим визави ровно год назад.
Он поблагодарил президента Кубы за то, что он принял решение и приехал в этом году в Москву для того, чтобы вместе отметить круглую дату - 80 лет Победы над нацизмом.
"В нашей стране эта война называется Великой Отечественной, потому что весь народ, без всякого преувеличения, принял участие в отражении нацистской агрессии", - объяснил глава государства.
По мнению Путина, весьма символично, что нынешний приезд Диас-Канеля совпал и с 65-летием восстановления дипломатических отношений с Кубой.
"Как раз это было 8 мая 1960 года. Я прошу передать самое наилучшие пожелания и привет товарищу Раулю Кастро. Мы очень рады вас видеть", - сказал Путин.