Алиев не приедет на парад Победы в Москву

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и лидер Лаоса Тхонглун Сисулит не прилетят в Москву на мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил помощник главы России Юрий Ушаков.

По его словам, Алиев не сможет посетить Москву 9 мая, поскольку должен принять участие во внутренних мероприятиях, посвященных Гейдару Алиеву.

«Да, поступило такое сообщение, что президент Азербайджана не прилетит, к сожалению», — сказал Ушаков.

Также свой визит в Москву на 9 мая отменил лидер Лаоса Тхонглун Сисулит. Он пропустит мероприятия из-за заражения коронавирусом, рассказал Ушаков.

Ранее помощник главы РФ сообщал, что парад Победы в Москве посетят лидеры 29 государств. Без Алиева и Сисулита их число сократилось до 27.