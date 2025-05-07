Путин встретился с Кадыровым в Кремле

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщило РИА Новости.

По данным агентства, глава государства предложил Кадырову обсудить текущие дела в Чечне. При этом Путин отметил, что Кадыров может гордиться результатами развития региона за последние годы.

Кадыров в разговоре со специальным корреспондентом «Коммерсанта» Андреем Колесниковым перед встречей с президентом ответил на вопрос о возможной отставке с поста президента республики.

«Сегодня спрошу у президента. Как скажет, так и будет. Выборы скоро. Спрошу. Но почему нет? Мы все сделали, все построили. А если что, если проблемы какие у кого-то появятся — вернемся! Но я еще раз говорю: не я решаю!» — заявил Кадыров.

Накануне Рамзан Кадыров заявил, что попросил освободить его от занимаемой должности. В ходе беседы с журналистами Кадыров прокомментировал слухи о том, что он может в скором времени уйти в отставку.

Позже он подчеркнул, что окончательное решение о его должности принимает только президент России Владимир Путин.