Кадыров спросит Путина о своей отставке

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров спросит о своей отставке у президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил сам чеченский лидер.

«Сегодня спрошу у президента. Как скажет, так и будет. Выборы скоро. Спрошу. Но почему нет? Мы все сделали, все построили. А если что, если проблемы какие у кого-то появятся — вернемся! Но я еще раз говорю: не я решаю!», — сказал Кадыров, отвечая на вопрос журналиста «Коммерсанта» о своей возможной отставке с поста главы Республики.

Кадыров объяснил свои слова о возможной отставке

Ранее Глава Чечни уже пришлось прокомментировать подобные заявления. Он заявил, что может сам попросить о своей отставке. Впоследствии в официальном telegram-канале руководителя Чеченской Республики был опубликован пост с разъяснением содержания предыдущего заявления. В нем Рамзан Кадыров отметил, что вопрос о его дальнейшем нахождении на должности главы региона находится в ведении президента Российской Федерации Владимира Путина.