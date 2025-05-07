Песков прокомментировал ограничения на пролет Вучича и Фицо в сторону России

Решение правительств Польши и стран Прибалтики о закрытии воздушного пространства для президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которые направлялись в Москву на Парад Победы, является проявлением абсурдной русофобской политики.

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Об этом в среду, 7 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Эти страны продолжают свою абсурдную политику, исполненную русофобства. Причем проецируют эту политику даже на своих коллег по Европе, по европейским делам, — подчеркнул Песков.

Он добавил, что подобная ситуация свидетельствует об «очень сильных противоречиях», которые возникли между европейскими столицами, передает ТАСС.

6 мая появилась информация о том, что Литва приняла решение ограничить возможность пролета в небе над страной самолетам Александра Вучича и Роберта Фицо, которые направились в Москву. Согласно данным журналистов, власти приняли такое решение из-за «технической и дипломатической чувствительности».

7 мая СМИ сообщили, что самолет Александра Вучича совершил вынужденную посадку в Баку. По предварительной информации, причиной стало «отсутствие разрешения» на полет в Москву из-за боевых действий с Украиной. Позднее стало известно, что борт Вучича отправился в Москву.