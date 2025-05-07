Президент Кубы согласился с высказываниями Медведева в соцсетях

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что согласен с высказываниями заместителя председателя СБ и бывшего президента России Дмитрия Медведева в соцсетях. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Такое заявление он сделал во время встречи с Медведевым, которая состоялась в Москве. По словам Диас-Канеля, он согласен с постом Медведева о том, что победу во Второй мировой войне одержали не США.

«Американцы заявили, что они одержали победу. <...> Нам пришлось услышать это. <...> Прочитал сегодня ваш ответ в соцсетях. Кубинский народ хорошо знает, где и кем была одержана Победа», — заявил он.

Ранее Медведев резко раскритиковал слова Трампа о том, что во Второй мировой войне одержали победу США.