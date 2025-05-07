Отказ Литвы и Латвии предоставить разрешение на пролет самолета президента Сербии Александара Вучича в РФ является очередным вопиющим случаем.

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Страны ЕС продолжают практику ограничения суверенного права государств осуществлять свою внешнюю политику, задействуют для этого все подручные средства. Нынешний отказ - очередной вопиющий случай", - подчеркнула дипломат.

Власти Латвии не пропустят самолет президента Сербии, собирающегося посетить Россию на праздновании 80-летия Победы.

Вслед за Литвой латвийские власти запретили самолету президента Сербии Александра Вучича пролетать по воздушному пространству страны, выполняя рейс в Москву. Такое решение объяснили "политической чувствительностью и целью полета". Литва же ранее запретили Вучичу перелет над страной из-за "технической и дипломатической чувствительности". Об этом сообщает портал издания "Вечерние новости".

Глава Сербии собирается посетить Россию во время празднования 80-летия Победы 9 мая. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Вучич и Путин на встрече обсудят двусторонние отношения и положение дел на Балканах.

Самолет президента Сербии Александра Вучич вылетел в российскую столицу из Баку, где совершил вынужденную посадку по пути в Москву, сообщили СМИ Азербайджана. Сербские издания объяснили посадку в Баку невозможностью продолжить полет из-за закрытого воздушного пространства России.

Рейс был прерван в целях безопасности, в том числе из-за работы систем ПВО, сообщило агентство Tanjug. Борт ожидал разрешения лететь до Москвы.

Перед посещением Москвы Александр Вучич вынужденно прервал визит в Вашингтон по состоянию здоровья. Президента Сербии госпитализировали 3 мая в Белграде на фоне высокого артериального давления.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», непосредственно перед полетом в Москву власти Литвы и Латвии запретили пролет его самолета над своей территорией. Аналогичный запрет ввели Польша и Литва для самолета премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который также собирается в Москву на 9 мая. Власти Эстонии также запретили использовать воздушное пространство страны для полётов в Россию на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал сообщения о запрете Польшей и странами Прибалтики перелета в своих воздушных пространствах самолетов президента Сербии Александра Вучича и премьера Словакии Роберта Фицо в Москву на празднование 80-летия Победы. Дипломат в своем Telegram-канале заявил, что власти данных государств «совершенно не беспокоятся» о своей репутации.

«Власти Латвии, Литвы и Польши запретили пролет через свои территории лидерам Сербии и Словакии, которые собираются участвовать в Параде по случаю 80-летия Победы 9 мая в Москве», — напомнил Ульянов.

Власти упомянутых трех стран «совершенно не беспокоятся о своей репутации в свете состоявшейся 80 лет назад и не подлежащей пересмотру Победы над нацистами», посетовал постпред.

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Запрет властей Литвы и Латвии на пролет самолетов президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо через их воздушное пространство для участия в параде Победы в Москве является беспрецедентным и бесцеремонным. Соответствующее заявление в беседе с aif.ru сделал бывший командир самолета и специалист по безопасности полетов Александр Романов.

По его словам, сейчас европейские страны находятся на грани развала, именно по этой причине у них происходит агония, которые выражается в подобных запретах.

"Так демонстративно, так бесцеремонно, как сейчас это происходит, раньше не было. Они как собака на сене – ни себе, ни людям", — заявил авиаэксперт.

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Запрет президенту Сербии Александру Вучичу посетить Москву по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне является проявлением неонацизма со стороны Запада. Об этом заявил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко, передает РИА Новости.

«Запрет человеку участвовать в празднованиях в честь Победы может трактоваться только как неонацизм», — отметил дипломат.

Посол также подчеркнул, что визит Вучича в Москву станет подтверждением общей позиции России и Сербии относительно истории, Дня Победы и недопустимости возвеличивания нацизма, а также будет способствовать развитию отношений двух стран.

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Глава Центра политической информации Алексей Мухин заявил, что визит словацкого премьер-министра Роберта Фицо и сербского президента Александра Вучича 9 мая в Москву продемонстрирует развал коллективного Запада.

«Участие Фицо и Вучича в параде Победы зафиксирует развал коллективного Запада», — цитирует его РИА Новости.

При этом в Брюсселе всё ещё не хотят «прощаться с иллюзиями», отмечает Мухин.

Фицо и Вучич готовы не обращать внимания на угрозы лишения финансирования со стороны ЕС, чтобы показать себя как лидеров суверенных государств, считает политолог.

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