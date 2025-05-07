В России назвали вопиющим отказ Литвы и Латвии на полет борта Вучича
Отказ Литвы и Латвии предоставить разрешение на пролет самолета президента Сербии Александара Вучича в РФ является очередным вопиющим случаем.
Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"Страны ЕС продолжают практику ограничения суверенного права государств осуществлять свою внешнюю политику, задействуют для этого все подручные средства. Нынешний отказ - очередной вопиющий случай", - подчеркнула дипломат.
Латвия вслед за Литвой отказалась пропускать самолет летящего в Россию президента Сербии
Власти Латвии не пропустят самолет президента Сербии, собирающегося посетить Россию на праздновании 80-летия Победы.
Вслед за Литвой латвийские власти запретили самолету президента Сербии Александра Вучича пролетать по воздушному пространству страны, выполняя рейс в Москву. Такое решение объяснили "политической чувствительностью и целью полета". Литва же ранее запретили Вучичу перелет над страной из-за "технической и дипломатической чувствительности". Об этом сообщает портал издания "Вечерние новости".
Глава Сербии собирается посетить Россию во время празднования 80-летия Победы 9 мая. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Вучич и Путин на встрече обсудят двусторонние отношения и положение дел на Балканах.
Самолет лидера Сербии Вучича вылетел в Москву после вынужденной посадки в Баку
Самолет президента Сербии Александра Вучич вылетел в российскую столицу из Баку, где совершил вынужденную посадку по пути в Москву, сообщили СМИ Азербайджана. Сербские издания объяснили посадку в Баку невозможностью продолжить полет из-за закрытого воздушного пространства России.
Рейс был прерван в целях безопасности, в том числе из-за работы систем ПВО, сообщило агентство Tanjug. Борт ожидал разрешения лететь до Москвы.
Перед посещением Москвы Александр Вучич вынужденно прервал визит в Вашингтон по состоянию здоровья. Президента Сербии госпитализировали 3 мая в Белграде на фоне высокого артериального давления.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», непосредственно перед полетом в Москву власти Литвы и Латвии запретили пролет его самолета над своей территорией. Аналогичный запрет ввели Польша и Литва для самолета премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который также собирается в Москву на 9 мая. Власти Эстонии также запретили использовать воздушное пространство страны для полётов в Россию на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Ульянов прокомментировал запрет стран ЕС на перелеты Вучича и Фицо в Россию
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал сообщения о запрете Польшей и странами Прибалтики перелета в своих воздушных пространствах самолетов президента Сербии Александра Вучича и премьера Словакии Роберта Фицо в Москву на празднование 80-летия Победы. Дипломат в своем Telegram-канале заявил, что власти данных государств «совершенно не беспокоятся» о своей репутации.
«Власти Латвии, Литвы и Польши запретили пролет через свои территории лидерам Сербии и Словакии, которые собираются участвовать в Параде по случаю 80-летия Победы 9 мая в Москве», — напомнил Ульянов.
Власти упомянутых трех стран «совершенно не беспокоятся о своей репутации в свете состоявшейся 80 лет назад и не подлежащей пересмотру Победы над нацистами», посетовал постпред.
Бывший командир самолета прокомментировал запрет Прибалтики пролета Фицо и Вучича
Запрет властей Литвы и Латвии на пролет самолетов президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо через их воздушное пространство для участия в параде Победы в Москве является беспрецедентным и бесцеремонным. Соответствующее заявление в беседе с aif.ru сделал бывший командир самолета и специалист по безопасности полетов Александр Романов.
По его словам, сейчас европейские страны находятся на грани развала, именно по этой причине у них происходит агония, которые выражается в подобных запретах.
"Так демонстративно, так бесцеремонно, как сейчас это происходит, раньше не было. Они как собака на сене – ни себе, ни людям", — заявил авиаэксперт.
Посол России назвал запрет Вучичу посетить Москву проявлением нацизма
Запрет президенту Сербии Александру Вучичу посетить Москву по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне является проявлением неонацизма со стороны Запада. Об этом заявил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко, передает РИА Новости.
«Запрет человеку участвовать в празднованиях в честь Победы может трактоваться только как неонацизм», — отметил дипломат.
Посол также подчеркнул, что визит Вучича в Москву станет подтверждением общей позиции России и Сербии относительно истории, Дня Победы и недопустимости возвеличивания нацизма, а также будет способствовать развитию отношений двух стран.
Политолог: визит Фицо и Вучича 9 мая в Москву — развал коллективного Запада
Глава Центра политической информации Алексей Мухин заявил, что визит словацкого премьер-министра Роберта Фицо и сербского президента Александра Вучича 9 мая в Москву продемонстрирует развал коллективного Запада.
«Участие Фицо и Вучича в параде Победы зафиксирует развал коллективного Запада», — цитирует его РИА Новости.
При этом в Брюсселе всё ещё не хотят «прощаться с иллюзиями», отмечает Мухин.
Фицо и Вучич готовы не обращать внимания на угрозы лишения финансирования со стороны ЕС, чтобы показать себя как лидеров суверенных государств, считает политолог.