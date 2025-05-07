Президент Кубы рассказал, что читает посты Медведева в социальных сетях

Президент Кубы Мигель Диас-Канель во время встречи с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым рассказал, что читает его публикации в социальных сетях. Видеозапись переговоров была опубликована в аккаунте российского политика в социальной сети «ВКонтакте».

В ходе беседы глава латиноамериканской республики высказался о заявлении США о том, что именно они одержали победу во Второй мировой войне.

«Прочитал сегодня ваш ответ в социальных сетях. Можете быть уверены, что кубинский народ хорошо знает, где и кем была одержана победа, на чьей стороне правда», — сказал Диас-Канель, обращаясь к Медведеву.

2 мая президент США Дональд Трамп заявил, что американцы якобы сделали для победы во Второй мировой войне намного больше, чем жители любой другой страны. По его мнению, в те годы никто не был близок гражданам США по храбрости и военному мастерству.

Позже это высказывание прокомментировал заместитель председателя Совбеза РФ. Медведев назвал слова Трампа «пафосной чушью» и напомнил, что СССР потерял около 27 млн человек во время Великой Отечественной войны.