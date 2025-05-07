Вэнс: Россия просит слишком многого на переговорах по Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Москва просит слишком многого во время переговоров по Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление он сделал во время своего выступления на форуме Мюнхенской конференции по безопасности. При этом Вэнс считает, что Россия все же заинтересована в том, чтобы добиться мира.

«Я бы не стал говорить, что россияне не заинтересованы в урегулировании. Я бы сказал, что в настоящее время россияне выдвигают определенный набор требований, определенный набор уступок для прекращения конфликта. Мы считаем, что они просят слишком многого, понимаете?», — заявил он.

Ранее специальный представитель президента США Кит Келлог назвал Путина основным препятствием для 30-дневного перемирия.