Вэнс: Россия просит слишком многого на переговорах по Украине

Андрей Дуванов

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Москва просит слишком многого во время переговоров по Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Вэнс: Россия просит слишком многого на переговорах по Украине
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Такое заявление он сделал во время своего выступления на форуме Мюнхенской конференции по безопасности. При этом Вэнс считает, что Россия все же заинтересована в том, чтобы добиться мира.

«Я бы не стал говорить, что россияне не заинтересованы в урегулировании. Я бы сказал, что в настоящее время россияне выдвигают определенный набор требований, определенный набор уступок для прекращения конфликта. Мы считаем, что они просят слишком многого, понимаете?», — заявил он.

Ранее специальный представитель президента США Кит Келлог назвал Путина основным препятствием для 30-дневного перемирия.

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