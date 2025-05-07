Захарова назвала вопиющим отказ Литвы и Латвии на полет спецборта Вучича

ТАСС

Отказ Литвы и Латвии предоставить разрешение на пролет самолета президента Сербии Александара Вучича в РФ является очередным вопиющим случаем.

Захарова прокомментировала отказ Литвы и Латвии на полет спецборта Вучича
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Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Страны ЕС продолжают практику ограничения суверенного права государств осуществлять свою внешнюю политику, задействуют для этого все подручные средства. Нынешний отказ - очередной вопиющий случай", - подчеркнула дипломат.
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