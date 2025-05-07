Захарова прокомментировала отказ Литвы и Латвии на полет спецборта Вучича

Захарова назвала вопиющим отказ Литвы и Латвии на полет спецборта Вучича
Отказ Литвы и Латвии предоставить разрешение на пролет самолета президента Сербии Александара Вучича в РФ является очередным вопиющим случаем.
Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"Страны ЕС продолжают практику ограничения суверенного права государств осуществлять свою внешнюю политику, задействуют для этого все подручные средства. Нынешний отказ - очередной вопиющий случай", - подчеркнула дипломат.