Путин: Кадыров может гордиться результатами развития Чечни

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров может гордиться результатами развития региона, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

Президент России похвалил достижения Кадырова в развитии Чечни
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Кадыров представил президенту РФ доклад об экономической жизни в республике. Выслушав его, Путин отметил, что глава Чечни может быть доволен и гордиться результатами проделанной за последние годы работы. Это совершенно очевидная вещь, подчеркнул президент.

Кадыров раскрыл итоги встречи с Путиным

7 мая Кадыров рассказал, что провел беседу с президентом России Владимиром Путиным вне рамок официальной встречи и получил от него поддержку по ряду вопросов.

6 мая глава Чечни заявил, что попросил освободить его от занимаемой должности. Позже он подчеркнул, что окончательное решение о его должности принимает только Путин.

Ранее политолог «разгадал» заявление Кадырова об отставке.

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