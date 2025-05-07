Песков посоветовал позвонить в Киев, чтобы узнать цели атаки на Москву

Для выяснения целей атаки дронов на Москву и Московскую область следует обратиться с соответствующим вопросом к киевским властям. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Позвоните в Киев, пожалуйста, спросите», — сказал Песков.

Таким образом пресс-секретарь Кремля прокомментировал вопрос о целях, которые украинские власти преследовали, организовав атаку беспилотников на столицу и Подмосковье.

ВС Украины 6 мая осуществили атаку с использованием дронов, нацелив ее на Московскую область и столицу России. Примечательно, что удар был нанесен не в ночное или утреннее время, а в светлое время суток. Данные события разворачиваются в преддверии масштабного празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также в преддверии объявленного трехдневного перемирия.