Перемирие ко Дню Победы и русофобия стран ЕС: главное из заявлений Дмитрия Пескова

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня в ходе брифинга прокомментировал отключение мобильного интернета в Москве, запрет на пролет президента Сербии и премьера Словакии через некоторые страны ЕС и любимый кефир российского лидера. Главные заявления Пескова в материале «Рамблера».

Инициатива Путина о прекращении огня в День Победы

Инициатива президента России Владимира Путина о прекращении огня в дни празднования 80-летия Победы остается в силе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, подчеркнув, что никаких новых указаний нет.

При этом официальный представитель Кремля отметил, что киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность, пишет РИА Новости.

«Киевский режим продолжает демонстрировать свою склонность к террористическим действиям», - констатировал Песков.

Президент РФ Владимир Путин ранее объявил перемирие, которое будет действовать в дни празднования 80-летия Победы. В Кремле сообщили, что оно продлится «с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая». На этот период все боевые действия будут приостановлены. При этом Владимир Зеленский отклонил предложение о прекращении огня и подчеркнул, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут в Москву 9 мая.

Отключение мобильного интернета в Москве

Говоря о праздничных мероприятиях в Москве 9 мая, Песков призвал отнестись с пониманием к отключению мобильного интернета в столице, назвав это необходимостью из-за «опасного соседства», пишет ТАСС.

При этом в Кремле уверены, что российские военные сделают все необходимое, чтобы празднование прошло спокойно.

«Принимается специальными службами, нашими военными все необходимые меры для того, чтобы празднование Великой Победы прошло в спокойной, стабильной и мирной обстановке», - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ.

Также Песков отметил, что приглашать на парад Победы живущих в России экс-лидеров зарубежных государств не планируется.

Русофобская позиция ряда стран ЕС

Сообщения о запрете Польшей и странами Прибалтики пролета самолетов президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо, направляющихся в Москву на празднование 80-летия Победы, связано с «абсурдной русофобской политикой». Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля.

«Причем проецируют эту политику даже на своих коллег по Европе, по европейским делам. Это говорит о том, что, конечно, прежде всего в ЕС, воочию вызревают очень сильные противоречия, очень сильные и серьезные противоречия», - констатировал Песков.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что 9 мая в Москве на высшем уровне будут представлены лидеры 29 иностранных государств, в том числе президент Сербии Александр Вучич и премьер Словакии Роберт Фицо. В свою очередь глава европейской дипломатии Кая Каллас предупредила, что поездки европейских лидеров в Москву «будут иметь последствия».

Дискриминация российских СМИ

В ходе брифинга Дмитрий Песков также осудил отказ Международного олимпийского комитета аккредитовать некоторые российские СМИ на Олимпиаду – 2026 в Италии, пишет ТАСС.

«Это является дискриминационными действиями в отношении российских СМИ, и мы это осуждаем», - сказал представитель Кремля.

Любимый кефир Путина

При этом Кремль не видит причин для возникновения дефицита кефира, любимого президентом Владимиром Путиным и заинтересовавшего россиян, заметил пресс-секретарь главы государства.

«Вы не волнуйтесь, Владимиру Владимировичу кефира хватит так же, как этого кефира хватит всем тем россиянам, которые желают его купить. Вы слышали заявление производителей, которые сказали, что они способны и обладают всем необходимым потенциалом и мощностями для наращивания производства в случае скачкообразного роста спроса», - заявил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе съемок документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» достал из холодильника в своей кремлевской квартире кефир и угостил им журналистов. СМИ выяснили, что Путин пьет кефир «Эковакино» 3,2% жирности. Его производит сельхозпредприятие «Вакинское агро», в магазинах он стоит примерно 100 —133 рублей.