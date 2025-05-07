В России отреагировали на желание США обеспечить контроль за перемирием на Украине

Стремление США обеспечить контроль за соблюдением перемирия на Украине очень позитивно и может помочь установлению мира, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

© Lenta.ru

Он добавил, что теперь необходимо сформулировать условия контроля и санкции за несоблюдение договоренностей.

«Мы хотели именно этого, контроля. США делали и делают попытки вместе с нами довести этот процесс урегулирования до результата. Этому противятся Украина и европейские страны. Думаю, Вашингтон сегодня действительно хочет положить этому конец», — сказал политик.

Чепа подчеркнул, что обеспечить соблюдение перемирия будет достаточно непросто с технической точки зрения. По его словам, предстоит большая работа по формулированию условий контроля.

«Была, к примеру, инициатива президента США Дональда Трампа не наносить удары по энергообъектам. Россия отреагировала моментально и придерживалась этого соглашения до самого конца. Но со стороны Украины оно было нарушено. Поэтому так важно теперь четко выработать систему контроля за соглашением, реакций на его нарушение. Необходимо проговорить и проработать этот контроль со стороны США», — объяснил депутат.

Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Трамп может обеспечить соблюдение перемирия на Украине, если Россия на него согласится. Он также добавил, что Киев согласен на введение как минимум 30-дневного прекращения огня с возможностью продления.