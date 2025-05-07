Песков прокомментировал возможность использования «Орешника»

Позиция России по майскому перемирию известна, никаких новых указаний по этому поводу на данный момент нет.

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Об этом в среду, 7 мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможном применении «Орешника».

— В данном случае нечего комментировать, позиция наша по перемирию хорошо известна, все указания даны, никаких новых элементов здесь нет, — цитирует Дмитрия Пескова ТАСС.

Песков также заявлял, что инициатива Владимира Путина о майском перемирии актуальна, несмотря на отсутствие реакции киевских властей. 28 апреля российский лидер объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно продлится с 00:00 с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая. При этом в случае нарушения перемирия со стороны ВСУ российские войска «дадут адекватный ответ».

В свою очередь спецпредставитель президента США Кит Келлог сообщил, что Украина предложила приостановить боевые действия и создать буферную зону протяженностью 30 километров с отводом войск по 15 километров с каждой стороны. В ответ на это Дмитрий Песков заявил, что Москва не слышала от Киева заявлений о желании установить демилитаризованную зону вдоль линии боевого соприкосновения.