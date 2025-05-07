Заместитель главы министерства иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что российские диппредставительства готовы к провокациям в недружественных странах ЕС 9 мая.

Его слова передает ТАСС.

«Наши дипломаты работают во враждебной среде, поэтому каждое посольство понимает, что любые наши действия во многих странах по увековечиванию памяти нашей общей встречают сопротивление, порой — провокации», — поделился Грушко.

До этого первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа говорил, что западные страны продолжают делать все, чтобы создать определенную изоляцию России, но их усилия не увенчаются успехом.

Он отметил, что так называемый коллективный Юг полностью поддерживает Россию. Объединения типа БРИКС развиваются, несмотря на противодействие Запада.

3 мая президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского лидера Владимира Путина о временном перемирии в честь Дня Победы. Он заявил, что Киев не может гарантировать безопасность для мировых лидеров, которые приедут в Москву 9 мая.