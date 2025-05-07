Кремль видит очень серьезные противоречия между странами ЕС

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Кремль фиксирует, что между европейскими странами возникают очень сильные противоречия. Такую позицию высказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он упомянул об этом, комментируя решение прибалтийских стран и Польши закрыть небо для президента Сербии Александара Вучича и премьера Словакии Роберта Фицо, которые собираются в Москву на Парад Победы.

"В ЕС воочию вызревают очень сильные, серьезные противоречия", - отметил Песков, комментируя эту ситуацию.

По его словам, такое решение стало продолжением абсурдной русофобской политики. "Причем проецируют эту политику даже на своих коллег по Европе, по европейским делам", - отметил он.