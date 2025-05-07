В Кремле раскрыли планы по приглашению на 9 Мая живущих в России бывших глав государств

Кремль не планировал звать на юбилейные мероприятия по случаю 9 Мая бывших глав государств, живущих в России.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нет, таких планов не было», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов о том, планирует ли Кремль приглашать на парад Победы бывших иностранных лидеров Башара Асада и Виктора Януковича.

Ранее стало известно, что парад Победы в Москве посетят лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана. Также ожидают присутствие глав частично признанных государств: Абхазии и Южной Осетии.

Всего в юбилейных мероприятиях примут участие 29 иностранных лидеров. В частности, на мероприятия прибудут главы Сербии, Словакии, Китая, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Кубы, Буркина-Фасо, Палестины, Венесуэлы, Вьетнама и Монголии. Также ожидается визит лидеров Мьянмы, Лаоса, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии, Зимбабве, Конго и Гвинеи-Бисау.