В Кремле назвали причину ограничения мобильного интернета в Москве

Ограничения мобильного интернета в Москве введены в дни празднования Победы из-за «опасного соседства», к этому надо относиться с пониманием. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Сегодня жители Москвы пожаловались на отсутствие интернета практически во всех районах города, отмечая, что невозможно взять на прокат самокат, воспользоваться привычными приложениями и завершить аренду машины. При этом операторы связи, приложения такси и банков, а также сервисы доставки еды предупредили москвичей о перебоях в работе мобильного интернета.

По словам официального представителя Кремля, отсутствие мобильного интернета в Москве – это не сбой.

«Это ограничения в работе мобильного интернета - по понятным причинам. Конечно, здесь нужно абсолютно с пониманием к этому относиться», - пояснил Дмитрий Песков.

Он призвал учитывать «то опасное соседство, которое мы имеем», и пояснил, что ограничения могут сохраняться на время всего периода нахождения в России иностранных гостей.

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Ранее Владимир Зеленский отклонил предложение президента России Владимира Путина о прекращении огня. Кроме того, он заметил, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут в Москву 9 мая для участия в праздничных мероприятиях.