Песков высказался по поводу прекращении огня ко Дню Победы

Инициатива президента РФ Владимира Путина о прекращении огня ко Дню Победы, как заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, остается в силе.

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Позиция нашей страны по временному перемирию с Украиной известна, отметил он.

«Все указания были даны, - сказал Песков журналистам. - Новых элементов здесь нет». «Нечего комментировать», - добавил он.

Российская Федерация по решению главы государства объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. В указанный период, согласно решению, останавливаются все боевые действия.