Мирошник заявил, что Зеленский угрожает лидерам, которые приедут на День Победы

Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире «Соловьев Live» заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский, по сути, угрожает лидерам стран, которые хотят приехать в Россию и принять участие в мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве.

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По его словам, Зеленский, по сути, угрожает лидеру Бразилии и лидеру Китая, а также лидера целого ряда других стран.

«Глава киевского режима угрожает лидерам третьих стран. Например, Бразилии и Китая, которые хотят приехать сюда и здесь присутствовать символическим жестом», - отметил Мирошник.

Он уточнил, что РФ всерьез рассматривает, насколько реальны угрозы Зеленского с военной точки зрения. Помимо прочего, оценивается, какие средства можно использовать для недопущения таких сценариев.