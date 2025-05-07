Объявлено о «тяжелых переговорах» России и Украины на белорусской границе

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Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова провела тяжелые переговоры с Украиной на украино-белорусской границе о возвращении курян из города Сумы. Слова омбудсмена приводит ТАСС.

Объявлено о «тяжелых переговорах» России и Украины на белорусской границе
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Москалькова объявила находящихся на территории Украины россиян заложниками и отметила, что вернуться после переговоров ей удалось лишь ночью.

«Вчера (6 мая) были очень тяжелые переговоры с украинской стороной о продолжающемся [удержании] в заложниках жителей Курской области», — приводит агентство слова омбудсмена.

Политика
Татьяна Москалькова