Объявлено о «тяжелых переговорах» России и Украины на белорусской границе

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова провела тяжелые переговоры с Украиной на украино-белорусской границе о возвращении курян из города Сумы. Слова омбудсмена приводит ТАСС.

Москалькова объявила находящихся на территории Украины россиян заложниками и отметила, что вернуться после переговоров ей удалось лишь ночью.