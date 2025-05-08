Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова объяснила, почему для бойцов СВО особенно важен праздник 9 Мая.

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«Они там видят, к чему приводит недоделанная работа по искоренению до конца нацизма и фашизма, к росту неонацизма. Они видят сами, к какому уродству это приводит», — сказала дипломат РИА Новости.

Захарова удивлена заявлению Келлога о препятствии Путина перемирию на Украине

Ранее замкомбата по военно-политической работе 2-го стрелкового батальона 110-й ОМСБ 51-й армии с позывным Самара рассказал, что его прадед Иван Конюхов во время Великой Отечественной войны героически доставил орудие под огнём на «полуторке» — грузовике ГАЗ-АА.