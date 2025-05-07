В Госдуме допустили «асимметричный ответ» на атаки БПЛА Украины

Россия может дать асимметричный ответ на атаки беспилотников ВСУ накануне 9 мая. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с News.ru.

Он подчеркнул, что Россия «нормально отметит» день Победы. В Киеве понимают, что возмездие «неотвратимо», но попытками бить БПЛА по территории России «его не отодвинуть».

«Чем больше ВСУ нам гадят, тем больше получат, прямо пропорционально. Но пропорция будет не совсем симметричной, влупим по полной. Попомните мои слова, я еще ни разу не ошибался», — сказал Колесник.

По мнению депутата, атаками БПЛА украинский лидер Владимир Зеленский пытается показать Европе и США, что еще «на что-то способен», однако там ему не верят. Если Запад рассматривает Украину как полигон, ВС РФ будут работать «как по полигону», сказал парламентарий.

Третий день подряд ВСУ атакуют беспилотниками Москву и Подмосковье. В ночь на 6 мая дежурные средства ПВО уничтожили над столичным регионом 19 вражеских БПЛА. По информации Telegram-канала SHOT, ВСУ атаковали Москву и Подмосковье дронами «Лютый». Они летели роем на небольшом расстоянии друг от друга. БПЛА такого типа могут преодолевать до 1 тыс. км и нести боевую часть с фугасными зарядами массой до 50 кг. Активность украинских атак возросла перед проведением парада Победы, куда российские власти пригласили более двух десятков глав государств. Президент Украины Владимир Зеленский до этого говорил, что «не может гарантировать» их безопасность в Москве 9 мая.