Россия продолжит противостоять попыткам западных стран реабилитировать нацизм. Об этом в интервью «Известиям» заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенка.

Она подчеркнула, что высокая активность Москвы в этом вопросе — «не разовая акция», приуроченная к 80-летнему юбилею Дня Победы.

«Мы будем действовать так же интенсивно и дальше. И будем максимально вовлекать наших друзей, объединять усилия с суверенными странами, которые, как и мы, считают необходимым противостоять искажению правды», — заявила Матвиенко.

Спикер Совфеда добавила, что Запад хочет не просто «переписать параграфы в учебниках» для снятия с себя ответственности. За действиями политиков стоит «глубоко продуманный план» по системной реабилитации нацизма и фашизма. Это необходимо для продвижения будущих неонацистских и милитаристских проектов, вроде киевского режима. По мнению Матвиенко, «система координат», в которой Запад будет пытаться поддерживать свою гегемонию в ближайшие десять лет, создает риски не только для РФ и стран СНГ, но и для многих государств Глобального Юга.