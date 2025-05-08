Пушилин поздравил ветерана ВОВ с юбилеем Победы

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил ветерана Великой Отечественной войны Георгия Сафроновича Живорова с наступающим 80-летием Победы. Видео с встречи опубликовано в его Telegram-канале.

"Поздравил с наступающим 80-летием Победы ветерана Великой Отечественной войны, нашего земляка Георгия Сафроновича Живорова. С Георгием Сафроновичем встречаемся уже не первый раз. Его служба началась с Саур-Могилы, затем он освобождал Иловайск в составе 96-й стрелковой гвардейской дивизии. Позднее участвовал в боях за Сталино, Николаев и Белоруссию. После Победы Георгий Сафронович более 30 лет проработал шахтером - внес свой вклад в возрождение Донбасса после Великой Отечественной войны", - написал он в Telegram-канале.

Пушилин поблагодарил ветерана за службу Родине, пожелал ему мира и долгих лет жизни.