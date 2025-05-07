МИД РФ обратился к Индии и Пакистану

Москва, как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, глубоко обеспокоена усилением военной конфронтации между Нью-Дели и Исламабадом, призывает обе стороны к сдержанности.

Россия, как подчеркивается, решительно осуждает акты терроризма и выступает против любых его проявлений.

«Призываем вовлеченные стороны к сдержанности», - говорится в комментарии Захаровой.

Дипломат выразила надежду на урегулирование ситуации мирными, политико-дипломатическими средствами.