МИД РФ обратился к Индии и Пакистану
Москва, как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, глубоко обеспокоена усилением военной конфронтации между Нью-Дели и Исламабадом, призывает обе стороны к сдержанности.
Россия, как подчеркивается, решительно осуждает акты терроризма и выступает против любых его проявлений.
«Призываем вовлеченные стороны к сдержанности», - говорится в комментарии Захаровой.
Дипломат выразила надежду на урегулирование ситуации мирными, политико-дипломатическими средствами.
«Согласно положениям Симлского соглашения 1972 года, - напомнила официальный представитель МИД России. - И Лахорской декларации 1999 года».