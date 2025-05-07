Депутат Госдумы Шеремет призвал допросить Байдена по делу о подрыве СП

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что необходимо вызвать бывшего президента США Джо Байдена в рамках допроса по расследованию дела о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

«В рамках расследования уголовного дела, уверен, что на допрос должен быть вызван Байден», — отметил он в беседе с РИА Новости.

По его словам, именно бывший американский лидер санкционировал теракт на трубопроводах, поэтому ему, как подчёркивает депутат, лучше даже будет явиться с повинной.

Президент США Дональд Трамп 5 мая заявил, что ему известно, кто стоял за подрывом трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».