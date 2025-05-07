Захарова высказалась о восстановлении контактов между Россией и США

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила о важности восстановления контактов между Россией и США.

Вместе с этим в беседе с РИА Новости она подчеркнула, что в этом контексте стоит говорить не о посреднической роли США по Украине, а именно о восстановлении диалога между российской и американкой сторонами.

«Мне кажется, стоит говорить, наверное, не столько о посреднической роли Соединённых Штатов, сколько о восстановлении контактов России с Вашингтоном, которые были разрушены намеренно предыдущей администрацией», — сказала она.

Вместе с этим Захарова отметила, что ранее эти отношения были в руинах и их восстановление идёт непросто, однако прогресс наблюдается «по целому ряду направлений». При этом контакты восстанавливаются как по дипломатической линии, так и по линии бизнеса.

Ранее первый зампостпреда российской миссии при всемирной организации Дмитрий Полянский заявил, что с приходом новой администрации в Вашингтоне России и США стало легче выстраивать коммуникацию в ООН.