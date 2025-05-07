Захарова: перемены в правительстве ФРГ не играют роли для России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что перемены в немецком правительстве не играют роли для Москвы. По её словам, наша страна готова к любому развитию событий.

«За последние годы Германия настолько растеряла остатки своего суверенитета, авторитета и роли в международных делах, что перемена лиц на берлинском политическом Олимпе существенной роли не играет», — цитирует дипломата РИА Новости.

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Также Захарова выразила мнение, что отношения между российской и немецкой сторонами разрушены практически до основания.

Ранее сообщалось, как избрание лидера блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца канцлером ФРГ обернулось для него политическим провалом.