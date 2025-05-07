Президент России Владимир Путин смог пробудить в народе РФ силу, фантазию и веру. Об этом заявил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Напомним, 7 мая 2000 года Владимир Путин принес присягу народу России и впервые вступил в должность главы государства. Первая инаугурационная речь нового президента РФ была короткой, но отразила его главные принципы, ценности и стремления.

"Путин правит нашим кораблем уверенно и великодушно, работая на будущее", - отметил гендиректор медиагруппы в интервью РИА Новости.

Он заявил, сейчас Россия - "страна с высоко поднятой головой, а наша общая энергия не сравнима ни с кем".