Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве

Президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро в ходе переговоров в Кремле в среду, 7 мая, подписали соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.

© Администрация президента РФ

Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что подписанный документ нацелен на долгосрочную перспективу и охватывает почти все ключевые темы в двусторонней повестке

Переговоры лидеров России и Венесуэлы продлились более двух часов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что встреча была обстоятельной и на ней президенты обсудили всю повестку дня, передает РИА Новости.

Ночью 7 мая Николас Мадуро прилетел в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Великой Победы. Позднее он приехал в Кремль, где начались переговоры с Владимиром Путиным. Они прошли в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца, в начале встречи Путин и Мадуро обменялись крепким рукопожатием. Со стороны России в переговорах принимали участие министр иностранных дел Сергей Лавров, Юрий Ушаков, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава «Роснефти» Игорь Сечин