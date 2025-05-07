Мадуро прибыл в Россию

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес прибыли с официальным визитом в Россию.

Соответствующий репортаж вёл телеканал Venezolana de Televisión.

Отмечается, что в Москве политик проведёт переговоры и примет участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявила в интервью «Известиям», что у России есть достоверная информация о том, что посольства и спецслужбы стран Запада вели работу по срыву визитов иностранных гостей в Москву на парад Победы.