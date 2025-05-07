Кремль не получал от Киева предложений о демилитаризованной зоне

В администрации президента России заявили об отсутствии официальных обращений от Украины по поводу создания демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения. Комментарий последовал в ответ на заявления спецпосланника США Кита Келлога о якобы готовности Киева к 30-дневному перемирию с условием формирования 30-километровой демилитаризованной полосы.

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Как сообщил агентству ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российская сторона не получала подобных инициатив от украинских властей.

"Из Киева не было ни одного заявления на этот счет", - сказал Песков.

Напомним, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил о желании Украины заморозки конфликта по текущим линиям соприкосновения. Он также добавил, что Киев хочет создания 30-километровой демилитаризованной зоны.

Ранее представитель Госдепартамента Тэмми Брюс уклонилась от прямого ответа на вопрос о позиции США относительно принципа территориальной целостности Украины.