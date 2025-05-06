Одноклассник Путина объяснил его привычку выключать свет

Президент России Владимир имеет привычку выключать свет при выходе из комнаты. Как рассказал его бывший одноклассник и близкий друг Виктор Борисенко, глава государства мог приобрести эту черту во время жизни в коммунальной квартире.

На привычку Путина выключать свет в комнате обратили внимание зрители нового документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

По словам Борисенко, прозвучавшим в беседе с «КП-Петербург», в коммунальных квартирах Ленинграда раньше всегда выключали свет, чтобы не получить замечаний от соседей.

«Ведь плата за электроэнергию делилась поровну между всеми жильцами», — рассказал он.

Путин показал содержимое холодильника и стола в кремлевской квартире

Кроме привычки Путина выключать свет, из документального фильма также стало известно, что глава государства хранит в холодильнике своей квартиры в Кремле.