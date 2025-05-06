Небензя призвал СБ ООН закрыть аппарат высокого представителя БиГ

Совет Безопасности ООН должен принять решение о закрытии аппарата нелегитимного высокого представителя международного сообщества в Боснии и Герцеговине, который превратился в генератор конфликта. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Совету необходимо посмотреть правде в глаза и принять ответственное решение о закрытии, наконец, аппарата высокого представителя БиГ, давно утратившего всякую добавленную стоимость и превратившегося в генератор конфликта, - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Боснии и Герцеговине. - Предлагаю Совету трезво оценивать положение дел в БиГ, опираясь не на предвзятые оценки и оторванные от действительности комментарии псевдовысокого представителя, а на собственные выводы, основанные на анализе реальной ситуации".

Глава российского диппредставительства отметил, что, судя по действиям нынешнего представителя международного сообщества в Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта, тот "поставил перед собой цель полностью удушить сербское начало в Боснии и Герцеговине".

"Убеждены, что Совету следует указать на категорическую неприемлемость подобной линии тем более, что она реализуется фактически от имени западного сообщества. Тем самым оно становится соучастником творимого беззакония, имеющего не только яркие черты колониализма, но и все признаки ксенофобии", - подчеркнул Небензя.

В конце апреля Шмидт запретил государственное финансирование правящей в Республике Сербской (энтитет БиГ) коалиции в лице партий "Объединенная Сербская" и "Союз независимых социал-демократов" (СНСД), чьим председателем является президент объединения Милорад Додик.

Босния и Герцеговина, по сути, управляется через высокого представителя международного сообщества (пост создан в соответствии с Дейтонским соглашением), который назначается руководящим комитетом Совета по выполнению мирного соглашения по Боснии и Герцеговине после одобрения кандидатуры Советом Безопасности ООН. Однако в мае 2021 года послы стран руководящего комитета приняли решение о назначении дипломата ФРГ Кристиана Шмидта новым высоким представителем в БиГ без процедуры согласования в СБ ООН, в связи с чем руководство Республики Сербской, а также Россия и Китай не признают его легитимность.

Суд Боснии и Герцеговины 26 февраля приговорил Додика к году тюремного заключения и шести годам запрета на ведение политической деятельности за игнорирование решений Шмидта. Это решение может быть обжаловано, окончательный вердикт должен быть вынесен до конца текущего года. В апреле сотрудники Агентства по расследованиям и защите БиГ (SIPA) попытались задержать президента Республики Сербской в Восточном Сараеве. Им помешали осуществить арест представители МВД энтитета.