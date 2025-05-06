Стало известно, кто будет представлять Индию в Москве на параде Победы

Газета.Ruиещё 1

Индию на праздновании Дня Победы в Москве 9 мая будет представлять госминистр обороны страны Санджай Сетх. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военно-воздушного и военно-морского атташе посольства РФ в Нью-Дели полковника Сергея Харченко.

Стало известно, кто будет представлять Индию в Москве на параде Победы
© globallookpress.com
«Государственный министр обороны Раджа Ракша Мантри Санджай Сетх собирается в Москву на торжественные мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне», — сказал Харченко.

30 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди не приедет в Москву на торжества по случаю годовщины Победы. При этом представитель Кремля отметил, что Индия будет представлена на торжествах, но не на высшем уровне.

Россия пригласила посла США на парад Победы в Москве

В этот же день сообщалось, что Индию на праздновании Дня Победы будет представлять министр обороны страны Раджнатх Сингх. Однако 3 мая издание India Today заявило, что глава ведомства не сможет присутствовать на параде. Вместо него мероприятие может посетить его заместитель Санджай Сетх.

Политика
Раджнатх Сингх
Нарендра Моди
Сергей Харченко
Дмитрий Песков
Москва
Россия
Нью-Дели
Индия