Состоялся телефонный разговор Путина и Нетаньяху

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Лидеры стран обменялись теплыми поздравлениями в связи с 80-летнем юбилеем Великой Победы. Об этом во вторник, 6 мая, сообщили в пресс-службе Кремля

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— Президент России передал пожелания здоровья и благополучия проживающим в Израиле ветеранам, — говорится в сообщении.

В ходе разговора стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и актуальные вопросы двусторонних отношений, отметили решимость отстаивать правду о событиях Второй мировой войны и противодействовать попыткам пересмотра ее итогов и фальсификации истории.

Кроме того, Путин и Нетаньяху подчеркнули решающий вклад Красной Армии и всего советского народа в разгром нацистов, передает сайт Кремля.

В тот же день Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Лидеры России и Ирана обсудили развитие стратегического партнерства, в том числе в сферах торговли, транспорта и энергетики, а также обменялись мнениями по международным вопросам, включая переговоры Ирана и США по ядерной программе.