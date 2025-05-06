В Госдуме назвали «выходкой клопа» попытку атаки ВСУ на Москву

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал ночную попытку атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву очередной провокацией Владимира Зеленского.

Слова парламентария приводит РИА Новости.

«Выходка клопа, захватившего власть в Киеве и паразитирующего на терпении и взвешенности России», — сказал Шеремет о действиях Украины.

Он подчеркнул, что подобные атаки лишь ведут к эскалации конфликта, а не способствуют его завершению.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ночные попытки атак ВСУ демонстрируют настрой Киева на продолжение войны.

До этого Минобороны России отчиталось, что с 21:00 5 мая до 4:00 6 мая средства противовоздушной обороны уничтожили над 11 регионами 105 беспилотников ВСУ, 19 из которых сбили над Московским регионом. Также отражены атаки на Брянскую, Воронежскую, Пензенскую, Калужскую, Белгородскую, Липецкую, Самарскую, Владимирскую, Курскую и Ростовскую области.