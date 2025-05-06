Известный сенатор Алексей Пушков в своём телеграм-канале рассказал о том, что спустя 80 лет Вторая мировая и ответственность за чудовищные преступления Третьего Рейха постепенно стираются с памяти немцев.

При этом у половины эта память всё же еще сохранилась.

"40% индифферентных к тому, что сделал Гитлер, - на деле катастрофическая цифра", — отмечает Пушков.

По его словам, именно на дефицит памяти рассчитывают Мерц и подобные ему политики, намеренные провести ремилитаризацию Германии и превратить ее в Четвертый Рейх.