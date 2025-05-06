Президент Кубы прилетел в Москву

Президент Кубы Мигель Диас-Канель прилетел в российскую столицу для участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Перед этим он провел два дня в Санкт-Петербурге, где встретился с руководством города.

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Как написал в соцсети Х кубинский лидер, накануне праздничных мероприятий Москва выглядит торжественно и украшена соответствующей символикой. Диас-Канель 9 мая будет присутствовать на Красной площади во время парада.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным Кремля, на Параде Победы ожидается присутствие руководителей 29 стран. В частности, в Москву с официальным визитом 8 мая прибудет лидер Китая Си Цзиньпин.