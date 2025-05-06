Кадыров разъяснил свои слова об отставке

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объяснил свои слова о возможной отставке в Telegram-канале.

Ранее Кадыров сообщил заявил журналистам, что просил о своей отставке, и выразил надежду на то, что его в этом поддержат. Он заметил, что у другого руководителя будут свои инициативы, свое видение.

Кадыров заявил о просьбе освободить его от должности главы Чечни

«Многие не поняли смысл моих слов об отставке. Я не решаю, буду ли я оставаться в должности Главы ЧР или нет. Да, я могу попросить или предложить. Но как бы я ни говорил, как бы ни просил, такое решение принимает только один человек - наш Верховный Главнокомандующий, Президент России Владимир Владимирович Путин», - отметил глава республики.

Кадыров заметил, что он — пехотинец, командный человек. Он отметил, что получает приказ и выполняет его.