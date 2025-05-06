Названы сроки визита Путина в Китай

Президент России Владимир Путин в конце лета - начале осени посетит Китай с визитом. Российский лидер примет участие в мероприятиях, посвященных юбилею победы во Второй мировой войне, рассказал на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Совместное участие лидеров двух стран в юбилейных праздничных мероприятиях, приуроченных к 9 мая, а также победе над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, уже становится доброй традицией. Так было и 10 лет назад, и в 2015 году, так будет и в этом году, - отметил представитель Кремля. - Предстоит в конце августа - начале сентября визит нашего президента в Китайскую Народную Республику".

"Председатель КНР в качестве главного нашего гостя будет присутствовать и на других торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы", - анонсировал Ушаков.

Милитаристская Япония капитулировала 2 сентября, это событие завершило Вторую мировую войну. Японские военные с начала 1930-х годов атаковали и разоряли территорию Китая. Верный союзническим обязательствам, СССР, завершив разгром Германии, вступил в войну против Японии и освободил значительную часть китайской территории, в том числе уничтожил подразделения сильнейшей группировки противника - Квантунской армии в Манчжурии.