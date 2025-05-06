Захарова назвала причину шквала коррупции на Украине

Зафиксированный на Украине шквал коррупции свидетельствует о попытках чиновников легализовать награбленное из западной помощи.

Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Продолжают открываться все новые грани зашкаливающей коррупции во всех эшелонах власти киевского режима. Очередным громким скандалом стали публикации украинских СМИ о том, что более 20 сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины указали в своих декларациях о доходах крупные суммы в криптовалюте на электронных кошельках, большинство из них оказались несуществующими", - отметила Захарова.

По ее словам, это свидетельствует "о попытках легализации награбленного из сумм, которые поставляются Западом на Украину для кровавой бойни", и все это - под вывеской борьбы с коррупцией.