25 лет во главе государства: самые яркие фотографии Владимира Путина

Александр Котлеткин
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Инаугурация президента России Владимира Путина, 2000 год
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Инаугурация президента России Владимира Путина, 2000 год 
© ТАСС
Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Герхард Шредер во время прощальной прогулки по Санкт-Петербургу, завершающей официальный визит Г.Шредера в Россию, 2001 год
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Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Герхард Шредер во время прощальной прогулки по Санкт-Петербургу, завершающей официальный визит Г.Шредера в Россию, 2001 год 
© РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин, находящийся с официальным визитом в Индии, обходит строй почетного караула на торжественной церемонии встречи во дворце Раштрапати Бхаван в Дели, 2002 год
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Президент РФ Владимир Путин, находящийся с официальным визитом в Индии, обходит строй почетного караула на торжественной церемонии встречи во дворце Раштрапати Бхаван в Дели, 2002 год 
© РИА Новости
Президент России Владимир Путин на конной прогулке в загородной резиденции Ново-Огарево, 2003 год
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Президент России Владимир Путин на конной прогулке в загородной резиденции Ново-Огарево, 2003 год 
© ТАСС

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Президент России Владимир Путин, командующий космическими войсками генерал-полковник Анатолий Перминов и министр обороны РФ Сергей Иванов наблюдают за запуском ракеты-носителя "Молния" со спутником связи военного назначения серии "Космос". Космодром "Плесецк", 2004 год
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Президент России Владимир Путин, командующий космическими войсками генерал-полковник Анатолий Перминов и министр обороны РФ Сергей Иванов наблюдают за запуском ракеты-носителя "Молния" со спутником связи военного назначения серии "Космос". Космодром "Плесецк", 2004 год 
© РИА Новости
Владимир Путин прибыл на открытие нового тоннеля Адлер-Красная Поляна за рулем ГАЗ-21 "Волга" 1956 г. выпуска, 2005 год
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Владимир Путин прибыл на открытие нового тоннеля Адлер-Красная Поляна за рулем ГАЗ-21 "Волга" 1956 г. выпуска, 2005 год 
© ТАСС
Президенты России и США Владимир Путин и Джордж Буш направляются на совместную пресс-конференцию в Международном пресс-центре, 2006 год
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Президенты России и США Владимир Путин и Джордж Буш направляются на совместную пресс-конференцию в Международном пресс-центре, 2006 год 
© РИА Новости
Президент России Владимир Путин в горах Западного Саяна, 2007 год
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Президент России Владимир Путин в горах Западного Саяна, 2007 год 
© ТАСС
Владимир Путин и президент России Дмитрий Медведев после церемонии инаугурации президента РФ в Большом Кремлевском дворце, 2008 год
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Владимир Путин и президент России Дмитрий Медведев после церемонии инаугурации президента РФ в Большом Кремлевском дворце, 2008 год 
© ТАСС

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Премьер-министр РФ Владимир Путин на параде в честь 64-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, 2009 год
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Премьер-министр РФ Владимир Путин на параде в честь 64-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, 2009 год 
© ТАСС
Президент РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр России Владимир Путин во время отдыха на горнолыжном курорте «Красная поляна», 2010 год
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Президент РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр России Владимир Путин во время отдыха на горнолыжном курорте «Красная поляна», 2010 год 
© ТАСС
Председатель комитета акционеров компании "Норд Стрим АГ", экс-канцлер Германии Герхард Шредер и премьер-министр РФ Владимир Путин во время встречи с участниками реализации проекта "Северный поток" на газокомпрессорной станции "Портовая", 2011 год
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Председатель комитета акционеров компании "Норд Стрим АГ", экс-канцлер Германии Герхард Шредер и премьер-министр РФ Владимир Путин во время встречи с участниками реализации проекта "Северный поток" на газокомпрессорной станции "Портовая", 2011 год 
© ТАСС
Избранный президент России Владимир Путин на церемонии инаугурации в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца, 2012 год
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Избранный президент России Владимир Путин на церемонии инаугурации в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца, 2012 год 
© ТАСС
Президент РФ Владимир Путин во время погружения на подводном аппарате "Си-эксплорер-5" в Финский залив к месту обнаружения затонувшего в 1869 году парусного винтового фрегата "Олег", 2013 год
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Президент РФ Владимир Путин во время погружения на подводном аппарате "Си-эксплорер-5" в Финский залив к месту обнаружения затонувшего в 1869 году парусного винтового фрегата "Олег", 2013 год 
© ТАСС

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Президент России Владимир Путин во время гала-матча хоккеистов-любителей и звезд отечественного хоккея, организованного Ночной хоккейной лигой, 2014 год
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Президент России Владимир Путин во время гала-матча хоккеистов-любителей и звезд отечественного хоккея, организованного Ночной хоккейной лигой, 2014 год 
© ТАСС
Президент России Владимир Путин, актриса Ирина Купченко и участники акции памяти "Бессмертный полк", в которой приняли участие родственники фронтовиков с фотопортретами отцов и дедов, в День Победы, 2015 год
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Президент России Владимир Путин, актриса Ирина Купченко и участники акции памяти "Бессмертный полк", в которой приняли участие родственники фронтовиков с фотопортретами отцов и дедов, в День Победы, 2015 год 
© ТАСС
Президент России Владимир Путин во время тренировки с российской сборной по дзюдо в Южном федеральном центре спортивной подготовки сборных команд "Юг Спорт", 2016 год
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Президент России Владимир Путин во время тренировки с российской сборной по дзюдо в Южном федеральном центре спортивной подготовки сборных команд "Юг Спорт", 2016 год 
© ТАСС
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время отдыха, 2017 год
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Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время отдыха, 2017 год 
© ТАСС
Действующий президент РФ, кандидат на пост президента РФ Владимир Путин во время встречи с доверенными лицами в своем предвыборном штабе в день выборов президента РФ, 2018 год
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Действующий президент РФ, кандидат на пост президента РФ Владимир Путин во время встречи с доверенными лицами в своем предвыборном штабе в день выборов президента РФ, 2018 год 
© ТАСС

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Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин во время встречи в рамках саммита "нормандского формата" в Елисейском дворце, 2019 год
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Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин во время встречи в рамках саммита "нормандского формата" в Елисейском дворце, 2019 год 
© ТАСС
Президент РФ Владимир Путин в желтом защитном костюме и главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко во время посещения многопрофильного медицинского центра "Новомосковский", куда госпитализируют пациентов с подозрением на коронавирус COVID-19, 2020 год
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Президент РФ Владимир Путин в желтом защитном костюме и главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко во время посещения многопрофильного медицинского центра "Новомосковский", куда госпитализируют пациентов с подозрением на коронавирус COVID-19, 2020 год 
© ТАСС
Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в рамках российско-американского саммита на вилле Ла-Гранж, 2021 год
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Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в рамках российско-американского саммита на вилле Ла-Гранж, 2021 год 
© ТАСС
Президент РФ Владимир Путин во время своего обращения о признании независимости Донецкой и Луганской Республики, 2022 год
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Президент РФ Владимир Путин во время своего обращения о признании независимости Донецкой и Луганской Республики, 2022 год 
© ТАСС
Президент РФ Владимир Путин во время посещения штаба группировки войск "Днепр" на херсонском направлении, 2023 год
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Президент РФ Владимир Путин во время посещения штаба группировки войск "Днепр" на херсонском направлении, 2023 год 
© ТАСС

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Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в аэропорту Пхеньяна после завершения государственного визита Владимира Путина в Корейскую Народно-Демократическую Республику, 2024 год
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Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в аэропорту Пхеньяна после завершения государственного визита Владимира Путина в Корейскую Народно-Демократическую Республику, 2024 год 
© РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане, 2025 год
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане, 2025 год 
© Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

7 мая 2000 года в Большом Кремлевском дворце состоялась первая президентская инаугурация Владимира Путина. После присяги первый президент России Борис Ельцин выступил с речью, в которой пожелал своему преемнику беречь Россию.

Для многих аналитиков и экспертов уверенная победа молодого и неизвестного никому до августа 1999 года политика стала большим сюрпризом. Однако Владимиру Путину за короткое время удалось завоевать симпатии народа и уже в первом туре досрочных выборов президента одержать решительную победу и открыть по-настоящему новую эру в истории России.

В 2008 году после истечения полномочий второго срока Путин, согласно Конституции, покидает Кремль и становится председателем правительства страны.

В 2012 году он вновь выиграл выборы президента России и вернулся к исполнению обязанностей главы государства.

Спустя 25 лет Владимир Путин все еще остается одним из самых популярных политиков России. Мы решили вспомнить, каким был президент в начале своего пути и как он изменился сейчас.

Самые яркие снимки Владимира Путина за 25 лет — в галерее «Рамблера».

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