25 лет во главе государства: самые яркие фотографии Владимира Путина

Президент РФ Владимир Путин в желтом защитном костюме и главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко во время посещения многопрофильного медицинского центра "Новомосковский", куда госпитализируют пациентов с подозрением на коронавирус COVID-19, 2020 год