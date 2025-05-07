25 лет во главе государства: самые яркие фотографии Владимира Путина
7 мая 2000 года в Большом Кремлевском дворце состоялась первая президентская инаугурация Владимира Путина. После присяги первый президент России Борис Ельцин выступил с речью, в которой пожелал своему преемнику беречь Россию.
Для многих аналитиков и экспертов уверенная победа молодого и неизвестного никому до августа 1999 года политика стала большим сюрпризом. Однако Владимиру Путину за короткое время удалось завоевать симпатии народа и уже в первом туре досрочных выборов президента одержать решительную победу и открыть по-настоящему новую эру в истории России.
В 2008 году после истечения полномочий второго срока Путин, согласно Конституции, покидает Кремль и становится председателем правительства страны.
В 2012 году он вновь выиграл выборы президента России и вернулся к исполнению обязанностей главы государства.
Спустя 25 лет Владимир Путин все еще остается одним из самых популярных политиков России. Мы решили вспомнить, каким был президент в начале своего пути и как он изменился сейчас.
Самые яркие снимки Владимира Путина за 25 лет — в галерее «Рамблера».