В Кремле раскрыли число зарубежных лидеров, которые посетят парад Победы

Торжественные мероприятия в Москве, посвященные 80-летию Победы, посетят 29 зарубежных лидеров.

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Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«У нас приглашены многочисленные иностранные гости. И мы ожидаем, что на параде Победы будет присутствовать 29 лидеров из тех стран, которые мы пригласили», — сказал представитель Кремля.

Ушаков уточнил, что в России ожидают визита лидеров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, а также Боснии и Герцеговины. Помимо этого, парад Победы планируют посетить главы Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, КНР, Конго, Кубы, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Палестины, Сербии, Словакии, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии и Южной Осетии.

Россия пригласила посла США на парад Победы в Москве

4 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что посетит Москву на День Победы, несмотря на угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес гостей мероприятия. Глава словацкого кабмина отметил, что считает неприемлемыми заявления украинского лидера.

3 мая первый вице-премьер, министр финансов Сербии Синиша Мали заявил, что сербский президент Сербии Александар Вучич выписался из Военно-медицинской академии и отменил все планы на ближайшие дни, однако от визита в Москву на 9 Мая не отказывался.