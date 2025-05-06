Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский издевается над ветеранами, которые собираются участвовать в памятных мероприятиях 9 Мая.

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«Для Зеленского, как мы уже знаем, ни осталось ничего святого. Надругавшись над памятью собственного деда, он теперь издевается над ветеранами, которые дожили до 80-летия Победы», – сказала она.

Представитель российского МИД напомнила, что дед главаря киевского режима Семен Иванович Зеленский прошел через годы Великой Отечественной войны и является кавалером двух орденов Красной Звезды.

При этом Зеленский угрожал участникам парада Победы в Москве и гостям столицы, а затем попытался переложить ответственность за возможные провокации на Россию. Захарова подчеркнула, что киевский режим регулярно утверждает свою причастность к терактам и насилию, происходящим на Украине.

Напомним, ранее политолог Марков объяснил, зачем ВСУ атакуют Россию дронами перед 9 Мая.