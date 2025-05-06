Атака беспилотников и «марафон двусторонних встреч»: главное из заявлений Дмитрия Пескова

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня ответил на вопросы об атаке украинских беспилотниках, урегулировании конфликта на Украине, перспективах цен на нефть и анонсировал «марафон двусторонних встреч» президента России Владимира Путина. Главные заявления Пескова в материале «Рамблера».

Атака беспилотников на города России

Киевский режим настроен на продолжение войны, что демонстрируют сегодняшние ночные атаки на российские регионы. Об этом заявил в ходе пресс-конференции пресс-секретарь президента, пишет ТАСС.

Он также отметил, что в России создана эффективная система противовоздушнoй обороны. И Москва готова дать адекватный ответ, если Вооруженные силы Украины во время майского перемирия продолжат попытки ударов по российским позициям и регионам, пишет РИА Новости.

«Разумеется, инициатива президента Путина о временном перемирии на праздничные дни актуальна. И соответствующие указания даны верховным главнокомандующим. Но здесь я хочу вам напомнить нашу позицию. Огонь будет прекращен, но в случае, если взаимности со стороны киевского режима не будет, и будут продолжаться попытки нанесения ударов по нашим позициям или по нашим объектам, то будет сразу же даваться адекватный ответ», - пояснил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин объявил перемирие во всех боевых действиях в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. Президент РФ выразил надежду, что Киев последует этому примеру.

Урегулирование конфликта на Украине

Сегодня в ходе брифинга Песков также прокомментировал публикацию газеты O Globo о том, что Бразилия хотела бы взять на себя роль посредника по урегулированию украинского кризиса, отметив, что речи о смене медиатора пока нет, сообщает ТАСС.

«Продолжается работа с американской стороной», - пояснил Песков, особо подчеркнув, что Москва приветствует готовность других стран участвовать в переговорном процессе.

Цены на нефть

Россия внимательно отслеживает мировые цены на нефть и продолжает работу в формате ОПЕК+ для поддержания их на оптимальном уровне, отметил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Излишне высокие цены и совсем низкие цены, конечно, пагубно сказываются в целом на мировой экономике. Поэтому здесь эта работа продолжается, мы очень внимательно следим за международной конъюнктурой», - заявил он.

При этом, по словам официального представителя Кремля, цены на нефть не влияют на отношение России к ее национальным интересам, так как они «превыше всего», сообщает РИА Новости.

Таким образом Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что снижeние цен на нефть подталкивает РФ к жeланию урeгулировать конфликт на Украине.

«Марафон двусторонних встреч»

В ходе брифинга пресс-секретарь главы государства коснулся и вопроса предстоящего празднования 80-летия Победы. По его словам, президент РФ Владимир Путин продолжает активную подготовку к встречам с иностранными гостями. А в Большом Кремлевском дворце запланирован прием в честь глав иностранных делегаций, пишет ТАСС.

«Глава государства активно готовится к марафону двусторонних встреч, переговоров, официальных форматов, который предстоит в следующие четверо суток», - заявил Песков.

Ранее сообщалось, что 9 мая в Москве ожидается присутствие свыше 20 руководителей иностранных государств. Парад Победы посетят председатель КНР Си Цзиньпин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, генсек Компартии Вьетнама То Лам, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Вместе с тем, на фоне обострения ситуации в Кашмире, от визита отказался премьер-министр Индии Нарендра Моди.