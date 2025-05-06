Кадыров заявил о просьбе освободить его от должности главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров просит, чтобы его освободили от должности. Об этом он сам рассказал в комментарии ИА «Чечня сегодня».

Таким образом Кадыров прокомментировал слухи, согласно которым он может уйти в отставку. Также в комментарии журналистам издания глава Чечни порассуждал о преемнике.

«Сам прошу, чтобы меня освободили от должности. У другого будут свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат», — заявил Кадыров.

К кому именно глава Чечни обращается с просьбой снять с него полномочия, он не уточнил.

В Чечне отреагировали на информацию об «исчезновении» Кадырова

Ранее Кадыров прокомментировал слухи о состоянии своего здоровья. По его словам, в интернете ему постоянно выдумывают различные заболевания.